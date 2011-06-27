Клуб ценителей правильных напитков «ХоумДистиллер»

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Балтика
1 марта 20
2 марта 20
1.5K
3
Простой рецепт карбонизированной (газированной естественным путём) варёной медовухи со специями, которую вполне может приготовить каждый в домашних условиях своими руками.
tixoxod-4x4
19 февр. 13
18 янв. 20
39K
Правила техники безопасности при работе с болгаркой. Выбор дисков для определенных задач. Альтернативные варианты использования болгарки.
Dr.Swine
18 февр. 13
28 февр. 20
18.7K
1
Правила техники безопасности при дистилляции и ректификации и последствия их нарушения. Правила электробезопасности. Работа с агрессивными веществами. Действия в нештатных ситуациях.
tixoxod-4x4
14 мая 12
18 янв. 20
77.4K
Как сделать перегонный куб из пивного кега. Готовая, простая и долговечная емкость из пищевой нержавейки, не боящаяся жесткого обращения.
джин Толик
5 мая 12
19 янв. 20
32.8K
1
Секреты подготовки бондарных изделий к первому использованию. Вымачивание дубовых бочек и кадок водой, проверка клепок и обручей, обработка уторов, подготовка к хранению.
A
Archer
9 апр. 12
21 янв. 20
150.6K
1
Простой рецепт приготовления сахарного самогона. Как сделать брагу, дробная дистилляция, очистка готового самогона и улучшение вкуса.
A
Archer
9 апр. 12
21 янв. 20
150.6K
1
Двойная перегонка браги. Очистка самогона с помощью масла и активированного угля. Облагораживание напитка.
A
Archer
9 апр. 12
21 янв. 20
130.3K
Простой и проверенный и способ очищения браги перед первой перегонкой. Удаление дрожжевого осадка, дегазация, осаждение дрожжей бентонитом, избавление от запахов.
A
Archer
9 апр. 12
21 янв. 20
113.3K
Особенности использования разных видов дрожжей: прессованные, сухие инстантные и замороженные. Как избавиться от пенообразования. Контроль процесса брожения.
A
Archer
9 апр. 12
21 янв. 20
175.7K
Проверенный способ приготовления сахарного сусла для браги из инвертированного сиропа, пропорции. Использование минеральной подкормки для дрожжей.
A
Archer
9 апр. 12
21 янв. 20
446.8K
Полная и проверенная временем технология приготовления самогона, начиная от подготовки компонентов браги и заканчивая фракционной перегонкой с промежуточной очисткой.
Балтика
29 дек. 11
21 янв. 20
111.5K
Проверенный способ приготовления браги на диких дрожжах, полученных из зерна пшеницы, ржи или ячменя. ? азбраживание дикарей. Особенности слива и перегонки браги.
Healer
29 дек. 11
21 янв. 20
13.5K
Шампанское - легкое игристое вино появилось во Франции в провинции Шампань в 1668 году. В России впервые приготовлено в 1799 году в Крыму.
tixoxod-4x4
15 дек. 11
28 февр. 20
25.6K
Самый простой способ сделать отверстие в стеклянной банке или бутылке в домашних условиях. Описание процесса с фотографиями и видео примеры. Резка бутылок и стеклянных трубок.
Гонево
2 нояб. 11
27 янв. 20
634K
3
Полный цикл приготовления самогона из зерна и солода. Как сделать сусло из крахмалосодержащего сырья, разваривание, проращивание солода и приготовление молока, осахаривание.
kaimariss
27 июня 11
22 янв. 20
105.5K
Подробная инструкция с фотографиями по пайке меди. Выбор припоя и флюса. Классификация и марки медных труб. Техника безопасности. Необходимый инструмент и материалы для пайки.