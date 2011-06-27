Клуб ценителей правильных напитков «ХоумДистиллер»

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Относительно новое

Рецепт домашней медовухи
Балтика       1.5K   3
Рецепт медовухи Простой рецепт карбонизированной (газированной естественным путём) варёной медовухи со специями, которую вполне может приготовить каждый в домашних условиях своими руками.
Работа болгаркой. Резка, шлифовка и полировка.
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Особенности работы болгаркой с разными материалами Правила техники безопасности при работе с болгаркой. Выбор дисков для определенных задач. Альтернативные варианты использования болгарки.
Правила техники безопасности при дистилляции и ректификации
Dr.Swine       18.7K   1
Техника безопасности при дистилляции и ректификации Правила техники безопасности при дистилляции и ректификации и последствия их нарушения. Правила электробезопасности. Работа с агрессивными веществами. Действия в нештатных ситуациях.
Изготовление куба из пивного кега
tixoxod-4x4       77.4K
Куб из пивного кега Как сделать перегонный куб из пивного кега. Готовая, простая и долговечная емкость из пищевой нержавейки, не боящаяся жесткого обращения.
Подготовка дубовых бочек и кадок к первому использованию
джин Толик       32.8K   1
Подготовка бочек и кадок к эксплуатации Секреты подготовки бондарных изделий к первому использованию. Вымачивание дубовых бочек и кадок водой, проверка клепок и обручей, обработка уторов, подготовка к хранению.
Краткий рецепт сахарного самогона
A Archer       150.6K   1
Простой рецепт приготовления сахарного самогона. Как сделать брагу, дробная дистилляция, очистка готового самогона и улучшение вкуса.
Фракционная перегонка браги с промежуточной очисткой
A Archer       150.6K   1
Двойная перегонка браги. Очистка самогона с помощью масла и активированного угля. Облагораживание напитка.
Подготовка сахарной браги к перегонке
A Archer       130.3K
Простой и проверенный и способ очищения браги перед первой перегонкой. Удаление дрожжевого осадка, дегазация, осаждение дрожжей бентонитом, избавление от запахов.
Подготовка дрожжей и сбраживание сахарного сусла
A Archer       113.3K
Особенности использования разных видов дрожжей: прессованные, сухие инстантные и замороженные. Как избавиться от пенообразования. Контроль процесса брожения.
Подготовка сахарного сусла для браги
A Archer       175.7K
Проверенный способ приготовления сахарного сусла для браги из инвертированного сиропа, пропорции. Использование минеральной подкормки для дрожжей.
Рецепт самогона из сахара
A Archer       446.8K
Рецепт самогона из сахара Полная и проверенная временем технология приготовления самогона, начиная от подготовки компонентов браги и заканчивая фракционной перегонкой с промежуточной очисткой.
Приготовление браги на диких дрожжах зерна
Балтика       111.5K
Брага на диких дрожжах зерна Проверенный способ приготовления браги на диких дрожжах, полученных из зерна пшеницы, ржи или ячменя. ? азбраживание дикарей. Особенности слива и перегонки браги.
Шампанское. История легких игристых вин.
Healer       13.5K
История легких игристых вин Шампанское - легкое игристое вино появилось во Франции в провинции Шампань в 1668 году. В России впервые приготовлено в 1799 году в Крыму.
Сверление стекла в домашних условиях
tixoxod-4x4       25.6K
Сверление стекла Самый простой способ сделать отверстие в стеклянной банке или бутылке в домашних условиях. Описание процесса с фотографиями и видео примеры. Резка бутылок и стеклянных трубок.
Приготовление самогона из солода От и До
Гонево       634K   3
Самогона из солода с нуля Полный цикл приготовления самогона из зерна и солода. Как сделать сусло из крахмалосодержащего сырья, разваривание, проращивание солода и приготовление молока, осахаривание.
Пайка медных труб мягким припоем
kaimariss       105.5K
Пайка медных труб мягким припоем Подробная инструкция с фотографиями по пайке меди. Выбор припоя и флюса. Классификация и марки медных труб. Техника безопасности. Необходимый инструмент и материалы для пайки.