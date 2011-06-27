Клуб ценителей правильных напитков «ХоумДистиллер»

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Рецепт домашней медовухи Балтика 1 марта 20 2 марта 20 1.5K 3 Простой рецепт карбонизированной (газированной естественным путём) варёной медовухи со специями, которую вполне может приготовить каждый в домашних условиях своими руками.

Правила техники безопасности при дистилляции и ректификации Dr.Swine 18 февр. 13 28 февр. 20 18.7K 1 Правила техники безопасности при дистилляции и ректификации и последствия их нарушения. Правила электробезопасности. Работа с агрессивными веществами. Действия в нештатных ситуациях.

Изготовление куба из пивного кега tixoxod-4x4 14 мая 12 18 янв. 20 77.4K Как сделать перегонный куб из пивного кега. Готовая, простая и долговечная емкость из пищевой нержавейки, не боящаяся жесткого обращения.

Подготовка дубовых бочек и кадок к первому использованию джин Толик 5 мая 12 19 янв. 20 32.8K 1 Секреты подготовки бондарных изделий к первому использованию. Вымачивание дубовых бочек и кадок водой, проверка клепок и обручей, обработка уторов, подготовка к хранению.

Краткий рецепт сахарного самогона A Archer 9 апр. 12 21 янв. 20 150.6K 1 Простой рецепт приготовления сахарного самогона. Как сделать брагу, дробная дистилляция, очистка готового самогона и улучшение вкуса.

Фракционная перегонка браги с промежуточной очисткой A Archer 9 апр. 12 21 янв. 20 150.6K 1 Двойная перегонка браги. Очистка самогона с помощью масла и активированного угля. Облагораживание напитка.

Подготовка сахарной браги к перегонке A Archer 9 апр. 12 21 янв. 20 130.3K Простой и проверенный и способ очищения браги перед первой перегонкой. Удаление дрожжевого осадка, дегазация, осаждение дрожжей бентонитом, избавление от запахов.

Подготовка дрожжей и сбраживание сахарного сусла A Archer 9 апр. 12 21 янв. 20 113.3K Особенности использования разных видов дрожжей: прессованные, сухие инстантные и замороженные. Как избавиться от пенообразования. Контроль процесса брожения.

Подготовка сахарного сусла для браги A Archer 9 апр. 12 21 янв. 20 175.7K Проверенный способ приготовления сахарного сусла для браги из инвертированного сиропа, пропорции. Использование минеральной подкормки для дрожжей.

Рецепт самогона из сахара A Archer 9 апр. 12 21 янв. 20 446.8K Полная и проверенная временем технология приготовления самогона, начиная от подготовки компонентов браги и заканчивая фракционной перегонкой с промежуточной очисткой.

Приготовление браги на диких дрожжах зерна Балтика 29 дек. 11 21 янв. 20 111.5K Проверенный способ приготовления браги на диких дрожжах, полученных из зерна пшеницы, ржи или ячменя. ? азбраживание дикарей. Особенности слива и перегонки браги.

Шампанское. История легких игристых вин. Healer 29 дек. 11 21 янв. 20 13.5K Шампанское - легкое игристое вино появилось во Франции в провинции Шампань в 1668 году. В России впервые приготовлено в 1799 году в Крыму.

Сверление стекла в домашних условиях tixoxod-4x4 15 дек. 11 28 февр. 20 25.6K Самый простой способ сделать отверстие в стеклянной банке или бутылке в домашних условиях. Описание процесса с фотографиями и видео примеры. Резка бутылок и стеклянных трубок.

Приготовление самогона из солода От и До Гонево 2 нояб. 11 27 янв. 20 634K 3 Полный цикл приготовления самогона из зерна и солода. Как сделать сусло из крахмалосодержащего сырья, разваривание, проращивание солода и приготовление молока, осахаривание.